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晶呈4月13日上櫃公開申購 超額認購近296倍

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
晶呈訂4月13日上櫃，公開申購超額認購達296倍。圖為晶呈竹南一廠。圖/聯合報系資料照片
晶呈訂4月13日上櫃，公開申購超額認購達296倍。圖為晶呈竹南一廠。圖/聯合報系資料照片

半導體用特殊氣體大廠晶呈科技（4768）預計4月13日以86.8元掛牌上櫃，3月30日至4月1日公開申購，承銷商統計，申請信數達22萬6,960筆，超額認購高達296倍，凍結資金近200億元，預定4月7日公開抽籤。

晶呈今日興櫃均價為119.5元，和承銷價86.8元相比，潛在報酬率達37.7%，投資人若參與公開申購中籤，一張股票潛在獲利約3.3萬元。

晶呈上個月配合上櫃前公開承銷作業，對外公開承銷共3,636張股票，其中2,869張採競價拍賣，競拍底價為80.37元。

晶呈表示，現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股80.37元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單價格及其數量加權平均價格為101.71元，高於最低承銷價格的1.08倍，公開申購承銷價格以每股86.8元發行。

晶呈主要產品為半導體製程特殊氣體製造、特殊氣體應用加工服務（晶圓重生），以及複合金屬材料基板製造（銅磁晶片及關聯產品）。

其中，半導體製程特殊氣體製造為目前主要營收貢獻來源，約占營收約九成，隨俄烏戰爭，關鍵雷射氣體奇貨可居，也為今年營運成長增添想像空間。

半導體 認購

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