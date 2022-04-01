櫃買中心形式審閱年報 永利聯合被處停止交易

上櫃公司去年度財報公告告一段落，櫃買中心經過形式審閱後，1日宣布，永利聯合（8080）被處停止交易，應調整交易方式者計有10家，自7日起實施。

針對永利聯合的財報，櫃買中心解釋，該公司未依規定公告並申報去年度財務報告，故依規給予停止交易處分。

至於調整交易方式的10家公司中，點晶（3288）及洛碁二家公司因財務報告顯示淨值已低於股本二分之一，故變更交易方法；而元勝（4419）、兆遠（4944）及萬國通（9950）淨值已低於股本十分之三，繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易。

有所改善的公司則是富驛-KY（2724）、研勤（3632）（363）及晶宇（4131），富驛-KY及研勤的淨值已不低於股本十分之三，但仍低於股本二分之一，繼續變更交易方法但取消分盤方式交易，晶宇則是淨值已不低於股本二分之一，不過，淨值仍未較前期增加，故繼續變更交易方法但取消分盤方式交易。

至於恢復普通交割交易的上櫃公司有兩家，分別是勝昱（4304）及天剛（5310），淨值已不低於股本二分之一且較前期增加，另亦無其他須變更交易方法狀況，櫃買中心決定恢復為普通交割方式交易。