宏碁資訊及樂迦再生 申請上櫃及申請登錄興櫃戰略新板

櫃買中心表示，宏碁資訊服務（6811，宏碁資訊）送件申請上櫃，以及樂迦再生科技(6891)申請登錄興櫃戰略新板，該二家公司分別為今(2022)年度首家申請上櫃及申請登錄興櫃戰略新板的公司。

宏碁資訊從事資訊軟體銷售及資訊顧問服務業，主要提供政府及企業客戶數位轉型相關解決方案。宏碁資訊目前資本額為3.6億元，2021年度營業收入為62億元，稅前純益為3.6億元，每股稅後純益7.79元，輔導推薦證券商為台新綜合證券、凱基證券、群益金鼎證券及國泰綜合證券，簽證會計師為安侯建業聯合會計師事務所。

樂迦再生主係從事提供細胞治療相關產品之委託開發暨製造服務(ContractDevelopment and Manufacturing Organization,CDMO)，並將於新竹生物醫學園區建置GMP細胞治療工廠，屬六大核心戰略產業的生物醫療科技產業。

樂迦再生目前資本額為20億元，輔導推薦證券商為第一金證券、凱基證券及大展證券，簽證會計師為資誠聯合會計師事務所。樂迦再生採申請登錄戰略新板併送簡易公開發行方式送件，預計於2022年4月28日登錄興櫃戰略新板開始交易。

有關宏碁資訊及樂迦再生進一步財務業務資訊，投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)下載公開說明書參閱。