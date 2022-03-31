汎銓去年每股純益6.21元歷年新高 每股擬配息4.5元

材料分析大廠汎銓（6830）今日舉行董事會，通過去年財報，去年稅後純益2.52億元，年增59%，每股純益6.21元，年增53％，創歷年新高。

汎銓今日經董事會也通過去年盈餘分配案，每股擬配發4.5元現金股利，股利配發率達72％。

汎銓去年受惠國際知名半導體業者深化先進製程研發投入、第三代半導體材料導入生產應用等，持續推升旗下材料分析(MA)、故障分析(FA)等檢測服務需求暢旺，汎銓持續擴充專業材料及故障分析團隊陣容，大啖兩岸半導體檢測服務商機，因而2021年繳出創歷史新高的亮麗成績。

汎銓表示，年旗下高營運門檻的材料分析(MA)營收比重已達80％以上，材料分析(MA)佔據高度市場利基，並有效提供客戶具良好彈性服務、高效率與高精準度之檢測分析報告，解決研發、投入量產之關鍵技術瓶頸，為滿足客戶多元檢測服務需求，持續拓展故障分析(FA)業務表現，公司於2021年第四季起檢測業務版圖延伸至可靠度分析(RA)全方位服務，有助於奠定公司整體營運保持良好成長動能。

汎銓進一步表示，公司仍持續精進檢測分析工法、專業檢測人員培訓、及擴充分析設備產能提高檢測報告量能等，隨著旗下半導體檢測分析業務隨著客戶委案量增加、新客戶開拓等效益而同步擴大，加上公司嚴格成本管控與內部管理優化，挹注去年整體毛利率、營業利益率分別達38％、20％，年增分別達37％、17％增加。

集邦科技調查指出，看好5G、電動車時代來臨，相關科技產品對於高效、高頻、快速充電等需求上升，將加速第三代半導體的碳化矽(SiC)與氮化鎵(GaN)等材料導入應用，2021年第三代半導體產值為9.8億美元，至2025年每年將保持年複合成長率48％的成長力道，進一步推動整體產值至2025年將達47.1億美元水準，有利創造汎銓旗下檢測分析業務良好發展環境。

展望今年營運，汎銓近年逐步完善材料分析(MA)、表面分析(SA)、故障分析(FA)及延伸的可靠度分析(RA)之業務版圖，戮力深化專業檢測分析技術與工法，以及兩岸業務據點、專業人才培訓、檢測分析設備擴充等，提高汎銓於半導體檢測市場良好競爭利基，並打造公司中長期未來營運成長之深厚底蘊，尤其看好國際半導體大廠加大超越摩爾定律的先進製程研發投入、第三代半導體材料應用趨勢，目前旗下半導體檢測分析業務仍保持高委案量需求，可望未來營運表現仍持續優於整體市場成長力道。