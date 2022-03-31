宏碁資訊、樂迦再生 今分別申請上櫃及興櫃戰略新板
櫃買中心表示，今（31）日有宏碁資訊服務股份有限公司（6811）送件申請上櫃，及樂迦再生科技股份有限公司申請登錄興櫃戰略新板，該二家公司分別為今年度首家申請上櫃及申請登錄興櫃戰略新板的公司。
宏碁資訊主要從事資訊軟體銷售及資訊顧問服務業，主要提供政府及企業客戶「數位轉型」相關解決方案。宏碁資訊目前資本額為3.64億元，2021年度營業收入為62.03億元，稅前純益為3.66億元，每股稅後純益（EPS）為7.79元，輔導推薦證券商為台新綜合證券、凱基證券、群益金鼎證券以及國泰綜合證券，簽證會計師為安侯建業聯合會計師事務所。
樂迦再生主要是從事提供細胞治療相關產品之委託開發暨製造服務（Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO），並將於新竹生物醫學園區建置GMP細胞治療工廠，屬六大核心戰略產業之「生物醫療科技產業」。樂迦再生目前資本額為20.00億元，輔導推薦證券商為第一金證券、凱基證券以及大展證券，簽證會計師為資誠聯合會計師事務所。樂迦再生是採申請登錄戰略新板併送簡易公開發行方式送件，預計於4月28日登錄興櫃戰略新板開始交易。
有關宏碁資訊及樂迦再生進一步財務業務資訊，投資人可至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）下載公開說明書參閱。
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