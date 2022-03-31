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益瑞電子將於4月11日 透過創櫃板辦理登錄前籌資

經濟日報 / 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心創櫃板再添生力軍，益瑞電子股份有限公司（7618）產業類別為電子科技，將於4月11日透過創櫃板辦理登錄前之籌資。益瑞電子主要是從事電子材料代理買賣，其代理之美日韓電子材料產品種類主要有多層電路板、凡立水、無鉛銲錫及完全絕緣線等材料，為客戶協尋其它材料以滿足一站購足之需求，著眼於成為產業界的合作平台，以資料驅動的行銷流程整合各供應商的資源，並通過連結全球合作夥伴的網絡資源和服務，為客戶提供更精準、更短鏈的解決方案。

益瑞電子將自3月31日起揭示其籌資資訊，並於4月11日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」（https://dsp.tpex.org.tw）之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證（即一般股票使用之網路下單憑證）登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。

認購 創櫃板

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