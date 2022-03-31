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櫃買中心第2季戰略新板獎勵活動 4月1日正式開跑

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

櫃買中心表示，今(2022)年第1季「戰略新板」相關獎勵活動廣受好評，獲得投資人與證券商的熱情回響。其中，合格投資人獎勵活動成效卓著，第1季戰略新板自然人合格投資人累計戶數可望突破2萬5千戶。

為延續第1季活動熱潮並持續提升自然人合格投資人戶數，櫃買中心規劃第2季持續加碼舉辦戰略新板合格投資人獎勵活動，第2季新增的自然人合格投資人只要前往櫃買中心活動網頁(https://quiz.tpex.org.tw/psbq2/)完成登錄，就有機會獲得Gogoro VIVA KEYLESS 電動機車、Apple Watch Series 7、AirPods Pro 與超商購物金等獎項，第2季活動總獎項比第1季更為豐富，櫃買中心呼籲投資人勿失良機，把各項大獎帶回家。

此外，櫃買中心在第2季也持續舉辦證券商推廣自然人合格投資人戶數獎勵、戰略新板股票流動量提供者及證券經紀商舉辦競賽獎勵等推廣活動，歡迎全體櫃檯買賣證券商積極參與。這次相關獎勵活動詳情已公布在櫃買中心網站（網址：https://www.tpex.org.tw）「首頁 & 興櫃 & 興櫃戰略新板獎勵活動專區」項下。

各項獎勵活動可上櫃買中心官網戰略新板專區( https://www.tpex.org.tw/web/psb/)」瀏覽，此外，該專區內容並涵蓋戰略新板制度介紹、交易資訊、公司簡介與問答集等完整資訊。此外，投資人亦可直接掃描下方QR code進入活動網頁登錄基本資料即可參加抽獎。

櫃買中心 證券商

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