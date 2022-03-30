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櫃買市場業績發表會 下周連雙響

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

配合上櫃公司2022年度財務報告公告，櫃買中心規劃一系列櫃買市場業績發表會，將於4月7日及8日接續推出櫃買特色及電子零組件等豐富主題，發表會於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦（不開放現場參加），歡迎投資人踴躍觀看。

櫃買中心表示，上櫃公司產業類別多元，產業聚落完整，4月7日（周四）將邀請三家在相關領域表現優良的櫃買特色企業，分別為專業影音設備設計研發廠商西柏（3541）、感測與監控專業系統整合廠商三聯（5493）及液晶顯示器及模組製造廠商久正（6167）等三家公司經營團隊線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

櫃買中心提到，櫃買市場最大族群為電子產業，4月8日（周五）特別安排電子零組件主題，邀請SMD晶片電感廠商千如（3236）、專業電感廠商臺慶科（3357），以及陶瓷粉末及利基型元件廠商信昌電（6173）等3家公司經營團隊線上直播說明。

這次系列業績發表會主題豐富，後續還有半導體、半導體應用及富櫃200等，由上櫃公司經營團隊說明營運績效及對未來產業前景看法，是投資人進一步瞭解企業營運發展契機及研究產業的最佳平台。

各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，歡迎至櫃買中心網站(網址：https://www.tpex.org.tw；「首頁／最新訊息／櫃買影音」)查詢。

櫃買中心

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