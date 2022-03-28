晶呈科技上櫃前現金增資 發行新股承銷價格86.8元

晶呈科技（4768）今（28）日公告，公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格為86.8元。

半導體用特殊氣體大廠晶呈科技將於4月中旬掛牌上櫃，將配合上櫃前公開承銷作業，對外公開承銷共3,636張。其中2,869張採競價拍賣，競拍底價為80.37元。

晶呈科技表示，現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格定為每股80.37元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單價格及其數量加權平均價格為101.71元，高於最低承銷價格的1.08倍，故公開申購承銷價格以每股86.8元發行。

晶呈科技主要產品為半導體製程特殊氣體製造、特殊氣體應用加工服務（晶圓重生）及複合金屬材料基板製造（銅磁晶片及關聯產品），其中半導體製程特殊氣體製造為目前主要營收貢獻來源，約占營收九成。其產品內外銷比重為七比三，除台灣外，產品亦銷往日本、韓國、中國大陸、新加坡等地。