國泰證輔導北極星-KY上市 目標2025至少兩張藥證

國泰金控子公司國泰綜合證券表示，台灣證券交易所董事會已於3月22日通過北極星藥業集團股份有限公司(簡稱北極星藥業-KY，股票代號：6550)上市案，主辦承銷商為國泰證券，北極星藥業-KY聚焦的五項適應症均進入人體臨床試驗，將以2025年申請兩張以上藥證為目標。

國泰證券表示，近年大分子生物藥在研發進程、法規政策支持下均有大幅進展，北極星藥業-KY在研發、臨床與製造累積的經驗，及專業經營團隊主導下，搭配持續布局的CDMO市場，整體營運發展看好。

北極星藥業-KY是國內少數具有全方位新藥開發與製造的生物製藥公司，發展中的癌症新藥 ADI-PEG 20 即將進行三期解盲申請藥證階段。

它在美國及中國皆有cGMP蛋白質藥廠，具備自主開發能力與生物藥委託開發暨生產服務(CDMO)，在台灣的建廠計畫亦積極進行中。

北極星藥業-KY開發之新藥(ADI-PEG 20) 能夠分解血液中精氨酸，使有代謝缺陷無法自行合成精氨酸的癌細胞死亡；正常細胞則可經由尿素循環合成精氨酸，較不受影響，相對安全性高、副作用低，可應用於多項適應症。

北極星藥業-KY表示，公司臨床試驗有三大策略：首先，搭配現有標準療法，創造加乘效果，成為聯合用藥首選。

其次，證明ADI-PEG 20對特定基因的療效，做到個人化的精準醫療。

第三，證明ADI-PEG 20能增進放射線治療的療效。

進行中的適應症，採行聯合用藥策略的肺間皮癌，已進入三期臨床，2021 年2月期中分析顯示，整體存活期(OS)與無惡化生存期(PFS)兩者之CP 值(conditional power；臨床檢定力)均超過 80%，預計2022年第3季進行解盲。

軟組織肉瘤也已完成二期臨床，數據顯示疾病控制率達68%，腫瘤反應率高達25%，預計2022年啟動三期臨床試驗。

採行特定基因治療的肝癌，也已進入臨床三期。研究數據顯示 ，WWOX GG型的肝癌病人對ADI-PEG 20的治療有較好的腫瘤縮小反應且較長的存活期。

腦癌與急性骨髓性血癌，採ADI-PEG 20併用放射治療及化療藥，目前皆於臨床一期階段。

除新藥研發外，北極星藥業-KY於美、中設有生產基地，今年將投入20億元在宜蘭科學園區設立生物製藥工廠。

其在美國北加州的子公司，設有cGMP蛋白質藥廠，並取得美國及歐盟認證，可自行產製ADI-PEG 20。

北極星藥業-KY累積15年以上生產與製程開發經驗，掌握微生物發酵、蛋白藥物製劑等核心技術，2019年底與美商Helix BioMedix完成技術生產代工合約簽署，開發生產UVDE-TAT的大腸桿菌表達系統，目前已有Helix BioMdix、Nanotin、Primmue等CDMO客戶，2020年起貢獻營收。

北極星藥業-KY未來將以美國作為小量先導工廠，複製生產技術及經驗至台灣進行大量製造，以拓展亞洲CDMO市場。