軒郁股利超額配發 每股配發8.5元、股價跳空漲停

軒郁（6703）公布去年財報，去年營收13.56億元，年增2.01%，在疫情緊張的環境挑戰下，集團營收仍創下歷史新高，每股盈餘6.84元，年增近4%。董事會並決議通過分派股利，將配發現金股利7.3元、股票股利1.2元，合計8.5元。以昨日收盤價82元計算，現金殖利率為8.9%。軒郁目前股本約2.08億元，此次增資完加上配發股票股利，股本將來到2.33億元。

軒郁股利配發大方，激勵今（25）日開盤股價跳空漲停，股價來到90.2元。軒郁以生物科技及大數據行銷這兩大引擎，使其「iQueen愛女人購物網」品牌電商的會員人數已接近百萬人，透過市場大數據分析，除了打造更方便與舒適的品牌電商購物體驗外，更持續加大投入新商品核心技術，進而研發出符合消費者需求的美容與保健商品。

近年因應疫情需求， 國人針對健康保健需求大增，軒郁除原本旗下美妝保養品牌外，更積極投入生技保健研發，成立Simply未來生技實驗室並發展多個機能保健食品品牌，針對不同消費者需求推出適合該族群的高機能生技產品。其中包含由知名藝人楊丞琳所代言的夜酵素領導品牌Simply新普利以及國際巨星孫藝珍親自參與研發代言的M2超能膠原系列保健食品。

隨著國人對健康樂活的需求提升，軒郁看好新加入的生技保健品牌將成為集團未來業績增長的新動能。

軒郁表示，2022年主要發展策略包括與國內醫藥大廠及全球知名保健原料商共同開發功能保健食品，並將深化專利護城河，取得4-6項保養品發明專利，技轉取得兩項功能型發明專利益生菌。公司也以循環經濟概念開發新品，並以減塑環保概念逐步更新現有商品，預計於2023年全集團商品減塑減碳30%。