快訊

將有第5款新冠疫苗 陳時中證實採購200萬劑Novavax

林秉樞博士班修學年限屆滿 政大：周五寄發退學通知書

聽新聞
test
0:00 / 0:00

櫃買市場業績發表會 3月29日起連秀八場

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

櫃買中心規劃一系列櫃買市場業績發表會，將自3月29日起於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦（不開放投資人現場參與），歡迎投資人踴躍至線上觀看。

櫃買中心表示，近年來在政策之積極宣導與推動下，上櫃公司在從事企業經營同時，日益重視公司治理、發展永續環境、維護社會公益及強化資訊揭露等相關事項，陸續將其納入公司的管理方針與具體營運活動，除符合國際潮流趨勢外，並據此建構以永續發展為本之長期競爭優勢，永續發展亦已成為當前投資市場之熱門議題。

3月29日及4月1日首先特別推出永續發展主題，邀請砷化鎵微波電晶體與積體電路專業晶圓代工廠商穩懋（3105）、功能性保健食品與保養品廠商大江（8436）、醫療器材與醫建工程廠商太醫（4126）、高爾夫球具與碳纖維複合材料廠商明安（8938）、高科技產業專業統包工程廠商朋億（6613）及PTA純對苯二甲酸氧化觸媒廠商美琪瑪（4721）等六家公司經營團隊，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

這次系列業績發表會主題豐富，各場次皆由上櫃公司經營團隊說明營運績效及對未來產業前景看法，是投資人進一步瞭解企業營運發展契機及研究產業的最佳平台。各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題。

各場次皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，歡迎至櫃買中心網站(網址：https://www.tpex.org.tw；「首頁\最新訊息\櫃買影音」)查詢。

櫃買中心

延伸閱讀

七家KY公司 線上秀業績 30日起陸續登場

櫃買業績發表 六連發

產業價值鏈平台 大躍進

東航空難遺物「平安扣」紙片為直播女孩所有 同事：原本是去廣州做直播

相關新聞

櫃買市場業績發表會 3月29日起連秀八場

櫃買中心規劃一系列櫃買市場業績發表會，將自3月29日起於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦（不開放投資人現場參與），歡迎投資...

權王小金雞 采鈺拚Q2上市

台積電旗下興櫃股王、光學元件封測廠采鈺送件申請轉上市獲准，最快第2季末上市，成為創意、精材之後，台積電養出的第三隻金雞上...

台嘉碩 訂單能見度高

石英元件廠台嘉碩（3221）昨（23）日召開線上法說會，展望今年營運，董事長黃鈺同指出，雖然俄烏戰爭以及通膨等大環境變數...

全家去年EPS 6.02元 配息4.7元

全家（5903）昨（23）日董事會通過去年財報，合併營收837億元，年減2%，稅後純益為14.1億元，年減逾37%，稅後...

神盾業外補 派息10元

IC設計廠神盾（6462）昨（23）日舉行法說會，神盾去年出現虧損，是近六年來首度虧錢，但去年出售敦泰持股大賺，因此仍擬...

美而快 去年EPS 3.11元

網紅服飾電商美而快（5321）昨（23）日公告去年營業利益2.1億元，歸屬母公司稅後淨利1.1億元，兩者都較前年轉盈，每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。