晟德去年EPS 3.6元 擬配發股利4元

晟德（4123）今（22）日通過2021年財報，全年稅後淨利18億元，年減52%，每股盈餘3.6元。晟德董事會並決議通過盈餘分配案，擬配發股利4元，包括現金股利2.5元及股票股利1.5元。晟德表示，這次股息已創歷史新高。

晟德董事會也決議盈餘轉增資發行新股，共發行7.57億元；此外，晟德也預計在未來一年最多兩次辦理3,000萬股私募案。

晟德董事長林榮錦表示，晟德自2003年公開上市至今19年，不間斷聚焦投資生技醫療產業，對股東的配股配息承諾不間斷，也始終兌現從不跳票；每年穩定配股配息2-3元，今年則加碼至4元。

隨著轉投資公司陸續獲得資本市場青睞，集團流動性資產大幅提升。晟德獨特的永續金流模式，藉由階段性、策略性調節獲利，穩固現金流水位。藉此晟德除可持續投入、擴大核心事業的發展，更可不受短期獲利波動影響、穩定配息與股東共享營運成果，在積極拓展營運的同時，也努力實踐股東承諾。

林榮錦強調，有鑑於2021邁入新局，轉投資豐碩，造成豐沛現金流水位，因此決議加碼配發股息。至2022年2月底止，晟德占「臺灣指數公司臺灣上市上櫃生技醫療指數成份股」比重，已高居第四名。

展望未來，晟德將持續專注於核心事業的深度發展，並透過併購或引進策略投資人等方式進一步強化核心事業的競爭力與擴張，期待於2025年打造7-8個市值可達300億的生技獨角獸企業。