刊棒公司 3月30日辦理創櫃板登錄前籌資

櫃買中心創櫃板再添生力軍，刊棒文化股份有限公司（7617）將於3月30日透過創櫃板辦理登錄前籌資。刊棒公司為數位家外媒體平台與數位看板自媒體應用的服務業者，提供客戶自媒體看板建置規劃、軟硬體設備整合、系統維護及媒體營運顧問等服務。

刊棒公司將自2022年3月23日起揭示其籌資資訊，3月30日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至櫃買市場業務宣導網站的創櫃板公司頁籤，點選認購籌資資訊項下的辦理中籌資資訊，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。