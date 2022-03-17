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綠界董事會通過 下半年配8元現金股利

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導

綠界科技（6763）今(17)日舉行董事會，通過去年下半年盈餘分配議案，盈餘分配現金股利每股8元，股票股利每股0.5元。綠界科技採每半年配息一次，去年合計分配現金股利15.6元、股票股利0.5元，已連續５年獲利都超過一個股本。綠界科技去年稅後淨利為3.17億元，年增75%，創下歷史新高紀錄，每股盈餘(EPS)為21.42元，表現亮眼。

綠界科技3月15日以760元天價承銷價掛牌正式上櫃，自結1~2月營收已達2.28億，年增14.41%，因疫情導致之整體消費型態大幅轉變，因此線上之交易熱絡且頻繁，有望推升綠界獲利將繼續向上攀升

綠界科技總經理黃華勇表示，綠界現在是轉型成功的金融科技公司，挾著過去26年的深厚底蘊，不斷的提供使用者創新的服務，2022年在新三大營收引擎的助攻下將有爆發性的突破，包含推出新型BNPL圓夢分期、提供收單銀行和大型特店的新型閘道及次世代OMO刷卡機交易模組等，都將有助綠界從中小型電商切入大型電商及線下實體商店，進而推動營收與獲利之成長。

股利 營收

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