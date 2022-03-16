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晶呈去年獲利寫新高 EPS為2.15元

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導

供應半導體用特殊氣體的晶呈科技（4768）今（16）日公告去年財報，稅後純益0.68億元，年增30.4%；每股稅後純益2.15元，均寫歷年新高記錄。晶呈董事會決議自地委建竹南二廠案，投資金額不超過2.8億元，來因應公司長期發展及營運擴充所需。

興櫃廠商晶呈科技已獲櫃買中心同意上櫃申請，規劃4月中旬股票轉上櫃掛牌。晶呈科技實收資本額3.19億元，2020年合併營收5.34億元，毛利率38.09%，稅後純益5,197萬餘元，每股稅後純益1.73元。2021年營收7億元，年增31.3%。2021年合併營收7億元，年增31.3%；毛利率38.23%，年增0.14個百分點，都創歷年新高。

晶呈今年2月合併營收5,541萬元，月減5%，年增14.3%。累計今年前二個月合併營收1.14億元，年增48.6%。

晶呈目前有超過10項特殊氣體應用於半導體廠先進製程，甚至國內外許多知名半導體大廠皆指定晶呈產品為先進製程主要供應商。同時，晶呈積極布局晶圓重生、和供應MicroLED用的銅磁晶片市場。其中半導體製程特殊氣體製造為目前主要營收貢獻來源，約占營收九成。其產品內外銷比重為7：3，除台灣外，產品亦銷往日本、韓國、中國大陸、新加坡、俄羅斯等地。

晶呈科技是台灣唯一擁有特殊氣體四段製程、六道工序能力的廠商。俄烏戰事開打以來，占全球氖氣供應達七成的烏克蘭有出貨受阻疑慮，台灣半導體及顯示器前段製程廠商，警覺到製程所需的關鍵特殊氣體在地製造、供應及服務的重要性，紛紛展開搶貨大作戰。晶呈將持續加碼資本友出，除擴充現有竹南一廠產能，並斥資2億元新建二廠因應。

營收 半導體

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