中華電信發行電信業首檔可持續發展債券 今掛牌

櫃買中心於15日與中華電信（2412）共同舉辦「中華電信可持續發展債券上櫃掛牌典禮」，交通部、金管會、承銷商與認證機構等貴賓代表親臨祝賀，在貴賓共同敲鑼見證下，祝賀電信業首檔可持續發展債券上櫃掛牌成功。

櫃買中心董事長陳永誠指出，櫃買中心為協助企業永續轉型與發展，並配合主管機關相關政策建立我國永續發展債券專板，截至今年2月底，已有98檔永續發展債券在櫃買中心上櫃掛牌，累計發行量高達新台幣2,921億元，2021年度發行量突破新台幣1,000億元，創下歷史新高。櫃買中心相信這次中華電信發行可持續發展債券的成功經驗，能夠吸引更多企業加入可持續發展債券的發行，使永續發展債券市場更加蓬勃發展。

交通部常務次長祁文中表示，交通部非常樂見中華電信始終秉持取之社會、用之社會，善盡企業公民責任，展現正面影響力，中華電信一直致力落實企業社會責任與環境永續發展，特別是在積極承擔社會責任方面，更是大家有目共睹。為了未來世代子孫的生存與福祉，永續發展是一件永不停歇的工作，在此呼籲各界以行動共同攜手努力，讓全世界看到台灣在永續發展的決心。

證期局副局長蔡麗玲也感謝櫃買中心協助及加速國內綠色經濟與社會效益的投資和發展，並帶動企業社會責任理念落實，讓經濟發展與永續金融得以相輔相成，相信未來在我國經濟的發展上，永續發展債券將持續扮演重要的角色，期許我國永續發展債券市場的發展能夠在各方的積極推動與參與下，規模逐步成長，並持續成為我國資本市場的核心價值。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳提到，安永看見中華電信對於台灣環境與社會的關懷和付出，更看見中華電信實踐永續發展的決心，也期望與中華電信一起投入更多資源，為我們下一代帶來更好的台灣。群益金鼎證券董事長王濬智表示，中華電信可持續債籌資訂價過程中，成功吸引新台幣116億元認購，最終發行35億元、票面利率0.69%，信用貼水僅加碼6bps，顯示投資人對於中華電信的債信高度肯定。

中華電信董事長謝繼茂強調，中華電信是台灣第一家發行可持續發展債券的電信業，在全球眾多電信業中，更是少數幾家領先發行之標竿業者。中華電信長期以來持續專注企業ESG永續發展，並具體連結聯合國永續發展目標（SDGs），本次資金將用於綠建築、電話網路IP化、離島及偏鄉建置基地台縮短城鄉差距，並響應世界永續發展潮流及政府政策。中華電信希望透過此次的發行，為推動國內永續金融蓬勃發展盡一份心力。