智冠2月營收4.96億元 月減8%

遊戲通路龍頭廠智冠（5478）公佈今年2月營收4.96億元，月減8%，年減21%。智冠指出，2月因營運天數較短，且遊戲及電商之銷售力道主要為1月份春節檔期後之貢獻延伸，致使衰退，今年前二月合併營收10.38億元，年減15%。

展望今年，智冠子公司中華網龍（3083）以香港漫畫家黃玉郎老師知名著作《天子傳奇》IP改編、全新研發的MMORPG手遊《天子傳奇S》，遊戲融入原著經典故事與人物陣容，帶領玩家體驗仙俠養成樂趣，將於近期陸續開放預熱活動。而先前在OpenSea發行首款《天子傳奇S》「姬發」動態典藏NFT，首位擁有者還能在遊戲上市後獲得稀有紅色精魄變身及豐富遊戲幣等加碼福利。

另一子公司遊戲新幹線則與宇峻（3546）聯合發行手遊《三國群英傳M》將於3月15日推出知名IP《霹靂布袋戲》聯動合作，加入四位霹靂經典英雄角色「素還真」、「一頁書」、「葉小釵」、「亂世狂刀」與專屬兵器等多項內容；兩款線上遊戲也預計本月帶來改版，《信長之野望Online》開放全新劇情及迷宮關卡，《完美世界2 Online》將加入妖族與人族的新劇情、「仙俠島」副本等新玩法。

此外，智凡迪亦與韓國遊戲公司ACTION SQUARE旗下PC遊戲《ANVIL》展開經銷合作，於台灣、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、泰國等地區各大合作通路發售「MyCard ANVIL專屬卡」，讓玩家可以方便快速的開啟遊戲體驗。