橘子去年每股賺6.3元 配現金股利5元

遊戲營運商橘子（6180）今(10)日公告去年財報，去年合併營收113.7億元，年增9%，為歷史次高，主係主力產品《新楓之谷》成長動能續強，產品營收達歷史新高，加上遊戲新作加持及其他事業群穩健增長所致；營業毛利為新台幣47.6億元，年增20%；受惠高毛利產品組合優化，及費用控管得宜，歸屬母公司業主稅後淨利達新台幣11.1億元，年增27%，每股盈餘6.30元，營收獲利皆為歷史次高；董事會決議通過每股配發現金股利5元。

橘子集團董事長劉柏園表示，在疫情等變動因素影響下，核心事業展現紮實的營運力與應變力，讓橘子集團在2021年穩健邁進。2022年將聚焦在鞏固核心事業動能及促進旗下子公司轉型優化，並透過beanfun!串動集團各項服務，在台灣泛娛樂產業取得關鍵影響力。

beanfun!於2021年集結集團資源並大幅優化UI/UX產品體驗，且陸續加入小說及漫畫兩項策略性業務，藉此吸引 ACGN 用戶、深化beanfun! 互動與停留時間，用戶活躍度等核心指標均穩定發展。2022年將透過新上線的社團功能，來承載 beanfun! 內用戶行為，並根據數據分析成果推進集團協作，串連分散於集團服務的所有用戶，充份發揮綜效。同時，逐步擴大春、夏季「橘子嘉年華」的市場影響力，為beanfun!與集團引入大量新用戶。

遊戲事業方面，《新楓之谷》接連推出大型改版，加上團隊不斷優化營運活動，產品年度營收創下歷史新高；旗艦產品《天堂M》持續深耕核心玩家，穩健邁入四周年；新作《彈射世界》5月底上線開服後，連續六日獲得雙平台下載排行榜第一名。展望2022年，將持續精進營運服務，並在下半年推出1-2款新作。

受益於遊戲事業成長，帶動樂點GASH營收年增約一成。隨著區塊鏈技術、Web 3.0等創新趨勢逐漸成形，樂點GASH將於2022第一季啟動轉型計劃，並在上半年推出多項指標性專案，目標是轉型成以數位創作及數位娛樂為核心的區塊鏈服務營運平台，並提升集團營運動能。橘子支付深耕超商合作與生活繳費服務，年交易金額較去年成長738%；隨著消費通路佈建成熟，2022年橘子支付將在穩健拓展使用廣度的基礎上，提高帳戶用戶比例，強健營運體質，同時深化用戶與集團旗下服務的串連，增進轉化綜效。