快訊

朱芯儀確定將切除右邊乳房 「把性徵切掉衝擊很大」

明係3月11日啟動競拍 底價32元

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

專注中高階自行車成車廠明係（6804）配合上櫃前公開承銷作業，辦理現金增資發行新股2,600張，其中1,847張採競價拍賣，競價拍賣期間為3月11日至15日，競拍底價為32元；預計於3月17日上午10時開標，並於3月21日至23日辦理公開申購。

明係聚焦歐美前兩大自行車市場，為全台少見專注中高階自行車及電動輔助自行車之成車廠，並以少量多樣、客製化生產模式，結合開發整合設計與精密組裝技術能力，成為歐美中高階自行車品牌長期指定合作伙伴；公司2021年繳出全年營收近18億元，YOY 32.1%、稅後淨利0.49億元，YOY 91.70%、EPS 1.85元優於2020年1.04元優異表現，今年前2月累計營收為4.30億元，較去年同期成長40.23%。

法人分析，隨著全球環保意識抬頭、全球中高階自行車／電動輔助自行車市場持續擴大，以及歐美民眾以自行車／電動輔助自行車健身代步與運動休閒熱潮持續攀升；將有助於明係未來營運擁有強勁成長動能，公司並成功取得全球前三大自行車品牌之一新客戶大量且長期訂單，持續挹注營運表現。

自行車 車市

延伸閱讀

邑昇去年EPS 4.18元、擬配息2.1元 現金殖利率逾5％

鈞興今年業績拚兩位數成長 越南廠產能逐季增

台北自行車展登場 鈞興-KY秀明星新產品下管型中置電機

台北自行車開展 買家不來但是接單不變

相關新聞

抽到賺到 力士一張現賺近1.5萬加配息5元

台灣 MOSFET 技術集成電路設計廠商力士科技股份有限公司（4923）今（9）天公布2月財報，合併營收為新台幣1.05...

M31預期海外客戶回溫 今年營收衝增逾二成

矽智財（IP）廠商M31（6643）今（9）日舉行線上法說，總經理張原熏表示，去年受到新冠肺炎疫情及晶圓廠產能吃緊，客戶...

聖暉2月營收達13億元 續創歷年同期新高

聖暉（5536）今日公布2022年2月合併營收13億元，續創歷年同期新高，年增52％；累計2022年前二月合併營收為29...

朋億2月營收3.76億元 創歷年同期新高

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億（6613）今日公布2022年2月合併營收3.76億元，創歷年同期新高，年增達68.9％...

巧新累計前2月營收11.65億元 年增2.19％

巧新（1563）公布2022年2月合併營收達5.51億元，2月因適逢出貨天數較少，影響營收呈年減表現，但受惠全球超跑、豪...

順達發 股息15.05元

電池模組大廠順達（3211）去年受惠疫情產生的PC龐大需求，加上業外處分龜山廠辦大樓，帶動去年稅後純益（EPS）來到22...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。