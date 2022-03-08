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綠界申購凍結資金1,403億元 中籤率0.35%

經濟日報 / 記者盧宏奇陳昱翔／台北即時報導

歐買尬集團旗下興櫃股王綠界科技（6763）公開申購截止，證交易所今（8）日統計，總申購筆數18.4萬筆，以承銷價760元計算，凍資約1,403億元，居史上第六大金額，中籤率約0.35%。

綠界科技預計明（9）日抽籤，15日掛牌上櫃，公開申購張數663張，由於近日俄烏戰事延燒衝擊台股補跌重挫，綠界股價隨之走疲，加上承銷價較高添增抽籤門檻，實際參與申購筆數及凍資金額較市場預期略低。

若以綠界科技昨日興櫃成交均價約922元計算，估計抽中一張的潛在獲利空間降至約16萬元，凍結資金以及價差略低於市場原先預期。

根據統計，台股歷年來IPO新股申購凍結市場資金排名前五大均為百元以上高價股，以力智電子2,946億元居冠，瑞鼎科技（3592）、昇佳電子（6732）、王品（2727）、汎德永業（2247）則在2,146至1,413億元不等、綠界科技以1,403億元擠下TPK-KY（3673），排名為第六高。

除綠界科技外，歐買尬另一家第三方支付公司歐付寶宣布，將於17日登錄興櫃，該公司為全台第一家取得第三方支付執照的業者，目前資本額7.26億，主要從事行動支付與跨境支付。

據悉，歐付寶主要股東為集團母公司歐買尬持有36.18%，集團員工及親屬持有53%，加起來已將近九成股權，而策略投資夥伴則有振樺電（8114）、兆豐創投、玉山創投、國票創投、台達資本等。

歐付寶的行動支付服務可提供多元收付款方式，如微信跨境收款、台灣國內線下商家POS掃碼支付、QR CODE掃碼付款、線上電子商務付款、以及時下受直播實況主熱愛使用的斗內（贊助）模組。

在跨境支付方面，歐付寶也已取得金管會跨境支付許可，目前於歐付寶註冊並完成申請後，即可使用跨境收款業務，公司並計畫與更多國際支付合作界接後，可大力協助國內廠商積極拓展海外市場。

歐付寶 創投

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