IC設計熱 廣閎科掛牌上櫃上漲3.5元

IC設計公司廣閎科（6693）1日以承銷價116元掛牌上櫃，伴隨股價走高，一度漲幅超過一成，達到129.5元，最後則是上漲3.5元，以119.5元作收。

根據研究機構Grand View Research預測，無刷直流馬達具節能及提高設備運營效率優勢推動市場需求增加，全球無刷直流馬達市場規模將從2021年的179億元，成長至2028年的263億美元。

廣閎科表示，公司目前已持續與日本馬達電機大廠共同開發馬達驅動方案，並取得全球知名品牌大廠認證及量產，極具競爭優勢；並擁有累積銷售超過4000萬組智慧型無刷直流馬達驅動方案模組出貨實績，進而推升公司整體毛利率與獲利大幅成長。

法人分析，受惠全球節能減碳環保趨勢明確、ESG（環境保護、社會責任、公司治理）在全球已成為投資顯學，以及電子產品邁向輕薄短小、低耗能與散熱佳等設計需求趨勢下，預期將可持續挹注公司專注節能減碳三大核心產品線邁入高速成長期。