鈺鎧科技等四家公司上櫃案 過關

證券櫃檯買賣中心今（25）日下午召開第10屆第9次董事、監察人聯席會議，會中通過鈺鎧科技（5228）、濾能（6823）、達航科技（4577）及正基科技（6546）等四家公司股票上櫃申請案。櫃買市場預計下周掛牌公司有一家，為兆豐證券、凱基證券輔導的廣閎科（6693），規畫３月１日掛牌；興櫃市場也一檔，是3月2日掛牌的怡和國際（7590），輔導券商為台新證、台銀綜合證、第一金證、新光證。

統計至25日，股票上櫃家數達788家 (包含外國公司32家)，今年來上櫃掛牌公司為聯發國際；櫃買中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數10家，包括廣閎科、晶呈科技、千附精密、力士、明係、信實、綠界科技、寶德、寶緯、美達科技，董事會通過，待核發同意函的有四家，為鈺鎧、達航、濾能、正基。

興櫃股票方面，累計掛牌公司有301家 (包含外國公司五家，今年來累計興櫃掛牌公司已達11家，目前已受理尚未櫃檯買賣方面，一般板二家、戰略新板則無。

除一般股票外，其他上櫃股票辦理方面，據統計，特別股已掛牌支數有三支，為光隆、聯合骨科、恒耀國際。