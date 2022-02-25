力士競拍加權平均得標價格74.51元 超額認購6.41倍

台灣MOSFET技術集成電路設計廠商力士科技（4923）辦理初次上櫃普通股股票（IPO）競價拍賣承銷作業，今（25）日完成電腦開標作業，辦理競價拍賣2,268張，最高得標價格為79.2元，得標加權平均價格為74.51元，競價拍賣超額認購比率6.41倍；承銷價格61.88元，預計3月2~4日公開申購。

力士辦理上櫃前公開承銷競價拍賣，市場反應熱烈，參與投標的合格投標數量共計14,542張，競價拍賣超額認購比率達6.41倍，其中法人得標數量共455張、占總得標數量為20.06％。

力士預計3月2日至3月4日進行公開申購666張，承銷價格61.88元，預計3月8日公開抽籤，3月14日掛牌上櫃。

力士多年深耕PC、NB及智慧型手機等應用領域的中低壓MOSFET專業設計，去年受惠全球疫情影響下驅動居家辦公及遠距教學等新型生活型態，對PC、NB、網通伺服器等終端消費性電子產品需求大增，加上應用國際筆電大廠充電變壓器新一代ETG專利系列MOSFET產品銷售佈局等，且積極與主要合作晶圓廠製程平台協調擴增投片產能，都帶動力士去年營運。

力士去年合併營收11億元、稅後純益1.4億元、每股純益(EPS)5.73元，分別較2020年成長62.68％、8.5倍、8.7倍，2021年全年獲利刷新歷史新高；展望今年第1季，看好去年持續耕耘電源供應器、鋰電池等產業應用，主要客戶持續加大訂單量能，同時成功爭取合作晶圓廠擴增投片產能等，有望創造第1季營運表現繳出淡季不淡成績。

另外，由於全球消費性電子產品對快充、高效能、低功率等產品需求，加上新能源車市場需求高漲，帶動MOSFET產品朝向第三代半導體、晶片微縮化需求研發設計，除力士旗下新型MOSFET專利設計架構所推出新一代ETG產品系列已通過多方客戶之量產驗證，加上去年已成功開發出整合功率元件及電源管理IC的IC Combo等，並積極拓展電源供應器等領域銷售表現，以目前整體訂單能見度看旺至年底，未來營運成長可期。