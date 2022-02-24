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考量疫情影響 櫃買中心：公司治理評鑑宣導課程於3月2日上線

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

櫃買中心表示，考量「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情影響，將以線上方式辦理2022年度公司治理評鑑宣導課程，課程內容包含第九屆公司治理評鑑指標之重要修正內容、公司治理相關法規、ESG資訊揭露與視訊股東會介紹，上市上櫃公司可於3月2日至3月16日期間上網觀看影片，課程講義則請於2月25日起至櫃買市場業務宣導網站下載，企業可及早了解並因應。

櫃買中心進一步說明，這次宣導內容計有「2022年度公司治理評鑑介紹暨評分指南與範例說明」、「公司治理規章修正暨股東會年報最佳實務參考範例說明」、「ESG資訊揭露與近期推動措施介紹」及「股東會視訊會議平台介紹」等四項主題，除說明評鑑指標修正重點，及以釋例方式說明得分要件外，並配合主管機關發布的公司治理3.0－永續發展藍圖，說明其推動主軸之重要具體措施及推動時程，暨近期修正多項公司治理相關規範內容，以持續強化董事會職能發揮、保障股東權益、強化非財務資訊之揭露及協助企業落實誠信經營，協助公司落實公司治理，提升企業永續發展。

櫃買中心說，自主管機關發布並推動2013強化公司治理藍圖以來，將辦理公司治理評鑑列為重點工作項目，希望透過對整體市場公司治理之比較結果，協助投資人及企業瞭解公司治理實施成效，型塑企業主動改善公司治理的文化，有助於上市上櫃公司做好法令遵循及落實公司治理。並配合公司治理3.0推動永續發展各項措施，進而提升我國資本市場國際競爭力。

櫃買中心 股東會

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