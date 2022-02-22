2022年債券市場說明會 宣導內容25日上傳

為利債券市場參與者掌握本年度債券市場新制度及新業務，並協助債券發行公司瞭解公開資訊觀測站（MOPS）揭露相關資訊之重要性及作業規範，櫃買中心於2月22日舉行「2022年債券市場宣導說明會」。

櫃買中心表示，今年宣導說明會因疫情影響，採用視訊方式辦理，共有超過220家上市櫃、興櫃、公開發行公司及證券商上線參加。本次宣導說明會除了強化每年例行對發行公司宣導之債券資訊申報作業外，由於ESG已成為當前投資市場熱門議題，會中介紹櫃買中心「永續發展債券發行制度」，協助產業透過債券市場取得中長期資金，並促進環境永續發展。

另外，為利上市、上櫃、興櫃及公開發行公司在與金融機構從事各種店頭衍生性金融商品交易後，能以更便利之方式即時完成成交確認作業，本次宣導說明會同時介紹櫃買中心將於4月25日上線的「店頭衍生性金融商品成交確認平台」，屆時可提供公開發行公司免費的數位化成交確認服務。

櫃買中心說明，本次宣導說明會宣導內容會後將於2月25日上傳至櫃買市場業務宣導網站，歡迎各債券市場參與者多加利用。