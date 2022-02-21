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抽中現賺3萬 廣閎科申購中籤率近0.39％
抽到現賺3萬元！IC設計公司廣閎科（6693）廣閎科公開申購數量超過24萬筆，中籤率約0.39％，預估將凍結285億元資金，明日抽籤。
IC設計公司廣閎科配合上櫃前公開承銷作業，辦理現金增資發行新股5080張，其中3658張採競價拍賣，競價拍賣期間為2月8日至10日，競拍底價為92.8元；2月14日上午10時開標，2月16日至18日辦理公開申購。
廣閎科承銷價為116元，以今日最高價為147元，價差31元，意味投資人抽到一張賺3.1萬元，明天將公開抽籤。
廣閎科2021年前三季稅後淨利0.74億元。廣閎科表示，成長原因主因為受惠數位生活模式崛起，全球節能減碳要求因素帶動三大核心產品線成長所致。
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