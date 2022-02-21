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電競周邊新兵寶德科技 預計3月下旬上櫃掛牌

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
左起寶德科技董事長盧賀隆、總經理蔡明勳。謝艾莉/攝影
左起寶德科技董事長盧賀隆、總經理蔡明勳。謝艾莉/攝影

專注於電競周邊產品設計及製造的寶德（3349），預計3月下旬上櫃掛牌。特別的是，由寶德研發製造、搭配手機的遊戲控制器客戶為電競界潮牌品牌，去年出貨量超過上百萬台。看好手遊、電競遊戲周邊設備產業持續成長，寶德也可望受惠。

值得注意的是，寶德遊戲機及手機所使用遊戲控制器等週邊產品，為國內最專業一條龍服務的主要供應商，客戶涵蓋全球電競前五大品牌商。產品核心價值在於讓使用者有更好的使用體驗，主要產品包括電競滑鼠、電競鍵盤、大型發光桌墊、手機遊戲搖桿、視聽娛樂裝置、影像裝置、觸控筆等。公司於110年12月29日獲得櫃買中心董事會核准上櫃，將於2月22日召開股票上櫃前業績發表會。

寶德科技董事長盧賀隆指出，寶德具有完整、堅實的研發技術團隊及專利創新能力，擁有的專利達4百多件，累積豐富經驗，可以快速達成客戶所交付的工作任務。此外，遊戲控制器此產品寶德今年除了有新客戶加入，舊客戶出貨量也躍升，總經理蔡明勳指出，遊戲控制器公司已佈局多年，「公司在手遊周邊領域占到一個很好的位置。」

該公司每年營收穩定成長，109年營收8.13億元、較108年成長53.99%；110年營收12.31億元，較109年成長51.36%，連續兩年營收成長幅度超越50%。目前公司資本額為3.39億元，去年前三季EPS為1.64元，毛利率持穩在19.41%。推薦證券商為日盛證券、台中銀證券及德信證券。

寶德近年來持續規劃將產品應用領域擴展至非電競市場，像是開發筆電及平板電腦用的觸控筆，包括取得微軟認證的電容筆、磁吸筆、Apple Pencil兼容筆、雙模筆等。微星的創作筆電與商用高階筆電，搭載的觸控筆就是由寶德供貨。盧賀隆表示，看好未來觸控筆將會跟滑鼠一樣普及，公司也積極開發新一款觸控筆。

電競鍵盤 觸控 營收

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