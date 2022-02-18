長榮航太好威！興櫃首日漲幅達82% 股價衝上115元

長榮集團人氣旺，旗下的長榮航太（2645）2月18日登錄興櫃，掛牌參考價為每股63元，早盤一度衝高，漲幅達82%，股價一度衝上115元。集團以貨櫃運輸，同時擁有資產概念榮運（2607），今天早盤就攻上漲停。

長榮海運成為台股股民都知道的航海王後，帶動股民注意到老牌集團股長榮集團，2021年才迎來旗下第五家上市櫃公司長榮鋼鐵（2211），緊接著長榮航太也準備進入資本市場，長榮航太不但過去是長榮航空（2618）重點發展的事業，更是一隻大金雞，掛牌首日股價直接衝破百元，成為集團繼長榮海運後的二檔百元個股。

長榮航太目前資本額為35.28億元，2021年自結營收96.17億元，稅後盈餘8.81億元，每股稅後純益2.5元。主要業務包括位於大園廠區的維修事業體，以及觀音廠區的製造事業體，並透過轉投資事業跨足發動機維修及結構複合材維修領域。旗下共有三家重要轉投資公司，包括長異發動機維修、長銳航材及長鑽科技，持股比重分別為49%、49%及35%，

長榮航太過去非常低調，然而可以說是台灣跨足航太產業指龍頭，成為少數能拿下航空製造業造者大單的公司，大園廠以飛機維修為主要業務，於2005年至2010年間成功為波音公司完成4架波音B747-400超大型貨機LCF改裝工程，用以運載波音夢幻客機B787機身段與機翼結構。2017年獲波音B767-300客機改貨機業務，已順利完成10架客機改貨機業務。

不只是航太表現出色，長榮航太在2021年亦與艾姆勒車電及匯鑽科技合資成立長鑽科技，最受到市場矚目，該公司主要業務為電動車用零組件表面化學處理，這也代表著長榮航太也間接跨足電動車市場，目前以OEM車廠為主，供應的車廠有德系及日系車廠。

長榮航太目前資本額為35.28億元，2021年自結營收96.17億元，稅後盈餘8.81億元，每股稅後純益2.5元。主要業務包括位於大園廠區的維修事業體，以及觀音廠區的製造事業體，並透過轉投資事業跨足發動機維修及結構複合材維修領域。

長榮航太擁有大園及觀音兩廠區，大園廠區位於桃園機場內，主要設施包含可同時進行多架廣體及窄體飛機之維修作業的飛機維修棚廠4座、發動機及零組件修護廠、物料補給庫房以及行政辦公區域等，廠區總面積達58,600平方公尺。客戶涵蓋全球40多家航空公司，累計大型機體維修超過3,000架次，商用發動機維修超過2,000具，2019年曾榮獲全球前十大最佳機體維修廠，業績持續穩定成長。