國邑藥品將登錄興櫃 認購價每股45元

國邑藥品將於22日登錄興櫃，認購價為每股45元，國邑表示，主要聚焦治療肺高壓相關疾病之利基市場藥物，目前L606已於去年底在美進入臨床三期試驗，L608則預計今年在台灣申請IND及進行一期臨床試驗。

國邑董事長王建治表示，目前研發進度最快的品項為L606，以治療罕見疾病肺動脈高壓、間質性肺病引起的肺高壓以及慢性血栓栓塞性肺高壓等三項為優先開發適應症。另一主力產品則為L608，優先開發治療罕見疾病肺動脈高壓，目標為美加以外的全球市場適應症。

國邑總經理甘霈也說，目前市場上只有兩款吸入組合產品，皆是速放配方劑型，約每2~4個小時要使用一次，一天使用4~9次，產品使用上的麻煩就是給藥頻率太頻繁，影響患者日常生活品質，也容易忘記，而最嚴重的問題是睡眠時段無法用藥，提高了病患的病情惡化的風險。

甘霈指出，L606及L608是以市場上FDA已核發藥證的兩款產品，作為研發對照的505(b)(2)新藥，利用國邑的微脂體專利配方技術，讓藥物緩慢地穩定釋放，不僅減少服藥次數、也會降低體內藥物濃度變化引起的副作用。目前臨床試驗結果顯示L606藥效成功延長至12小時，一天僅需使用2次，即達到全天候包括睡眠時段的藥效治療。

甘霈說，國邑研發團隊希望藉由多點突破性的改善，改變現有肺高壓的治療方式。而市場策略上，成為飛利浦獨家授權肺高壓治療的合作夥伴，提高其他競爭對手跨入的技術門檻，增加L606產品在全球市場的競爭力。

甘霈表示，因為L606及L608這類新劑型新藥產品，需要考慮已核發藥證的藥物成分做為對照藥物，雖然兩個產品都用於治療肺高壓，主要的差異是藥物主成分不同，被核准的地區也不盡相同，需要配合原核准銷售地區的法規要求，因此公司將依藥物成分將產品分為兩條不同區域路線進行開發。

甘霈說，L606以美加市場為主，L608則是美加以外的全球市場，此舉最主要就是希望在取得藥證後能進入不同市場以及可用適合該市場的訂價策略，搶佔第一類肺高壓全球每年98億美元的商機。