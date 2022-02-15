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寶緯3月中上櫃 今年半導體業績看俏

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
寶緯工業董事長詹勲霖(左)、總經理詹勲國(右)。記者宋健生/攝影
寶緯工業董事長詹勲霖(左)、總經理詹勲國(右)。記者宋健生/攝影

鋁擠型產品製造龍頭廠寶緯工業(4558)，預定3月中旬由興櫃轉掛牌上櫃。法人表示，全球半導體產業擴廠、擴產積極，預期今年寶緯在半導體的業績可望倍增，帶動集團整體營收有15％以上增長，續創歷史新高。

寶緯明(16)日舉辦上櫃前業績發表會，會中將說明公司營運概況、財務業務狀況及發展策略。

寶緯2019、2020年度及2021年前三季合併營收分別為12.50億元、13.96億元及15.54億元；毛利率分別為6.94%、12.84%、15.75%；每股稅後純益分別為0.44元、2.02元及3.26元，營業規模持穩擴大。

寶緯去年因疫情後主要國家用鋁需求升溫，國際鋁價上漲，加上電子產業資本支出增加，以及健身器材受惠於宅經濟訂單呈現明顯增長，帶動全年合併營收達21.25億元、年增52.2%，法人估，全年每股純益上看4.5元，營收、獲利雙創歷史新高。

寶緯成立於1989年，公司主要營運地位於彰化，從家用鋁擠型產品逐步進入工業鋁擠型產業，產品應用領域涵蓋半導體、運動休閒器材及自行車等，目前公司資本額為4.41億元，配合上櫃股本將增至5億元。

寶緯董事長詹勲霖表示，寶緯在半導體產業的主要終端客戶為全球龍頭晶圓代工大廠；運動休閒產業主要客戶期美公司，為全球知名健身器材及互動式健身平台經營商派樂騰(Peloton)在台子公司。

另外，寶緯也打入知名高階自行車變速器大廠供應鏈，顯示寶緯的產品品質穩定、交期準確，以及一貫化的生產服務獲得客戶肯定，並逐漸做出與鋁擠型同業具市場區隔的藍海市場。

詹勲霖指出，公司除與現有已開拓半導體、健身器材、自行車產業客戶保持良好互動關係，並積極投入研發量能，持續深耕利基型工業料鋁擠型應用領域。

2020年底隨著疫情擴散，限制消費者原有購物習慣，居家辦公、健身等新的消費型態開始崛起，除了健身器材產品需求大幅增長外，伴隨著社交距離規範也帶動自行車熱潮。

另外，寶緯產品應用跨足半導體、光電等產業興建無塵室廠房的建置，進而帶動公司最近幾年整體營收持續成長。

詹勲霖強調，公司持續朝向研發產品應用多元化發展，如汽機車零配件及綠能等產業，公司因應未來趨勢，已做好跨入相關產業市場的準備。

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