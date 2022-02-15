寶緯將辦上櫃前業績發表會 3月中旬掛牌

寶緯（4558）明日將舉辦上櫃前業績發表會，預計在3月中旬掛牌。該公司主要營運地位於彰化縣，從家用鋁擠型產品逐步進入工業鋁擠型產業，產品應用的領域涵蓋了半導體、運動休閒器材及自行車等。寶緯總經理詹勳國表示，目前接單能見度約半年，今年成長動能主要來自半導體應用，另外，太陽能模組的支架需求強勁，電動自行車的需求也持續成長。

寶緯資本額為4.41億，其半導體產業主要終端客戶為全球龍頭晶圓代工大廠；運動休閒產業主要客戶期美公司，是於美國NASDAQ掛牌知名健身器材及互動式健身平台經營商派樂騰（Peloton）在台的子公司，並打入知名高階自行車變速器公司供應鏈。

寶緯2019、2020及2021年前三季的營收分別為12.50億元、13.96億元及15.54億元；毛利率分別為6.94%、12.84%、15.75%；EPS分別為0.44元、2.02元及3.26元，營業規模持續擴大，去年營業收入較去年同期成長52.21%。

寶緯產品應用跨足半導體、光電等產業興建無塵室廠房的建置，進而帶動該公司最近幾年整體營業收入持續成長。法人表示，該公司持續朝向研發產品應用多元化發展，如汽機車零配件產業及綠能產業等，顯示該公司已為未來趨勢，跨入相關產業市場做足準備，未來應屬可期。