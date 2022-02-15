長榮航太18日登錄興櫃 每股參考價63元

長榮集團旗下的長榮航太（2645）成立於1997年，為國內最大的商用飛機維修廠商，即將於2月18日登錄興櫃，掛牌參考價為每股63元。

長榮航太目前資本額為35.28億元，2021年自結營收96.17億元，稅後盈餘8.81億元，每股稅後純益2.5元。主要業務包括位於大園廠區的維修事業體，以及觀音廠區的製造事業體，並透過轉投資事業跨足發動機維修及結構複合材維修領域。

另外，長榮航太轉投資的事業包括長異發動機維修公司、長銳航材公司及長鑽科技公司。長異發動機維修公司是長榮航太與美國發動機 OEM 原廠奇異公司於2014年合資成立，投入新型發動機GEnx系列的維修業務；長銳航材公司則是長榮航太與美國飛機結構製造商Spirit Aero Systems於2021年共同籌組，提供各型飛機發動機的整流外罩及飛行操作面件等複合材結構件維修服務；此外，2021年亦與艾姆勒車電公司及匯鑽科技公司合資成立長鑽科技公司，主要業務為電動車用零組件表面化學處理。

長榮航太擁有大園及觀音兩廠區，大園廠區位於桃園機場內，主要設施包含可同時進行多架廣體及窄體飛機之維修作業的飛機維修棚廠4座、發動機及零組件修護廠、物料補給庫房以及行政辦公區域等，廠區總面積達58,600平方公尺。

多年來秉持「安全第一，品質至上」的維修理念，提供機體、零組件、發動機之維修服務，客戶涵蓋全球40多家航空公司，累計大型機體維修超過3,000架次，商用發動機維修超過2,000具，2019年曾榮獲全球前十大最佳機體維修廠，業績持續穩定成長。

長榮航太大園廠以飛機維修為主要業務，於2005年至2010年間成功為波音公司完成4架波音B747-400超大型貨機LCF改裝工程，用以運載波音夢幻客機B787機身段與機翼結構。2017年獲波音B767-300客機改貨機業務，已順利完成10架客機改貨機業務，是台灣航太產業跨足機體改裝的先驅。

長榮航太觀音廠區佔地17,600平方公尺，核心業務為航太產品及組件的生產製造，作業能量包含機械加工、放電加工自動產線、化學表面處理產線、電子束焊等之特殊製程等，已分別取得波音公司和奇異公司的生產認證以及訂單，提供原廠零組件及機體件製造、組裝等服務。該廠區主要產品為Leap發動機的燃燒筒，為空巴A320 neo 及波音B737 MAX 等2種機型使用，市佔率高達50%以上，同時也會依客戶需求，生產其他類型的發動機部分零件。