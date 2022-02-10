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六角國際1月營收3.3億元　力拚全年達1500店

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
日出茶太2022印尼新展店門市。業者提供
日出茶太2022印尼新展店門市。業者提供

六角國際1月營收3.3億元，較上月與去年同期減少，主要因中國大陸近兩年來餐飲消費復甦緩慢，以致旗下杭州瑞里1月營收下修所致，但日出茶太仍維持正向於海外市場展店，首季聚焦在澳洲、歐美與東南亞市場，力拼展店淨成長55家。

六角表示，去年1月子公司杭州瑞里經營的「黑瀧堂」等茶飲品牌，在歷經中國手搖茶產業秩序重整後，經濟規模擴大，惟今年1月因整體消費市場復甦緩慢，至農曆年假前，配合物流已提前出貨，工作天數減少影響下，杭州瑞里營收下修，但隨著政府實施積極擴張性宏觀政策進而刺激消費，以期營運谷底揚升。

六角進一步表示，雖然新冠肺炎疫情造成衝擊仍然存在，但在各國陸續恢復正常的國內經濟活動下，今年日出茶太仍維持正向於海外市場展店，首季衝淨成長55家，主要展店市場以澳洲、歐美與東南亞市場為主，在全球布局的紮實基礎下，將以平均每年全球門市淨增加25~30%為目標。

展望今年，日出茶太在全球佈局的領先地位，力拼總店數目標為1500家，旗下天恩粉圓營運表現可望同步提升，隨著兩岸因疫情而影響的經濟活動逐步減緩下，杭州瑞里營運將逐步回溫，六角有信心穩健重返成長軌道。

瑞里 東南亞 日出茶太

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