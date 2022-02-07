廣閎科掛牌競拍將登場 申購有逾三成潛在獲利空間

IC設計廠廣閎科（6693）預計於3月1日掛牌上櫃，8日起舉行競價拍賣，並於2月16至18日舉行公開申購。該公司競拍底價訂為92.8元，承銷價暫定為116元，7日興櫃參考價則為160元，後續參與申購抽籤者，可能有超過三成的潛在獲利空間。

廣閎科配合上櫃前公開承銷作業，對外公開承銷共4,572張，其中3,658張採競價拍賣方式進行，競拍底價為92.8元，競拍期間自8日起至10日止；並將於16日至18日辦理公開申購。

廣閎科去年合併營收為12.12億元，年增幅度達四成，並改寫年度新高紀錄，首度超過10億元大關。該公司去年前三季稅後淨利為0.74億元，年增3.2倍，每股純益1.82元。

廣閎科尚未公布今年1月業績，其單月業績已連四個月創新高，單季業績連七季攀峰。該公司董事長暨總經理林明璋先前提到，對於今年的營運成長趨勢感到樂觀。

廣閎科主要產品線包括功率金氧半場效電晶體（Power MOSFET）、無刷直流馬達（BLDC）驅動控制模組，及新發展的數位類比可程式化系統單晶片散熱風扇驅動IC產品線。