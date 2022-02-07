晨暉1月營收3,113萬元 創歷年同期新高

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

保健食品廠晨暉今（7）日公告2022年1月營收3,113萬元，較上個月增加13.12％，且較去年同期成長21.16％，連續十個月創同期新高。

晨暉指出，本土疫情再起推升民眾健康防護意識，冬季保健食品旺季效益，加上合作廠商啟動新年度拉貨等因素，帶動1月紅麴及益生菌出貨量穩定增加，營收站穩3,000萬大關，今年營運成長可期。

晨暉在站穩台灣龍頭地位後，積極拓展海外市場，近期將推出紅麴新品於中國大陸電視購物頻道及網路電商等通路販售，待海外市場效益陸續發揮，未來可望帶動海外事業規模擴大。

此外，子公司與經銷商合作販售的紅麴複方產品及益生菌，朝向多元銷售通路推廣，目前已超過100個合作據點，今年合作據點數量預計將能有雙位數成長，公司營運持續往發展目標邁進，全面搶攻保健食品市場占有率，對公司長期發展將更顯助益。

保健食品 營收 疫情 電商

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