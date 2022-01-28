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櫃買：放寬興櫃戰略新板股票自然人合格投資人資格條件

經濟日報 / 記者黃婉軒／即時報導

櫃買中心為符合證券商對瞭解客戶(KYC)評估作業之實務運作需求，修正戰略新板自然人合格投資人資格條件，將自然人合格投資人資格條件之一由「淨資產」達新台幣1千萬元，調整為新台幣1千萬元以上之「財力證明」，新制度自即日起實施。

此外，櫃買中心為鼓勵戰略新板自然人合格投資人積極參與，自今(111)年1月1日起至3月31日止舉辦登錄抽好禮活動，投資人只要經證券商完成適格性審查作業，並簽署戰略新板股票風險預告書，於活動期間至活動網頁(https://quiz.tpex.org.tw/psb/)完成登錄，就有機會把 Gogoro S1最新款電動機車帶回家，另外，還有機會抽中Apple iphone13 Pro手機、iPad mini平板等多項好禮，獎項十分豐富，櫃買中心呼籲投資人把握機會踴躍參與。

各證券商或投資人如欲瞭解戰略新板之規章、交易方式、投資人適格性及獎勵活動等詳情，可至該中心網站最新建置的「戰略新板專區」(https://www.tpex.org.tw/web/psb/)」進一步查詢。

櫃買中心 新台幣

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