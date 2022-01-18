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雲豹能源19日以70元登錄興櫃 今年營收仍可強勁爆發

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
雲豹能源董事長賴勁麟（左二）今日帶領副總兼發言人張建偉（左起）、趙書閔及副總經理譚宇軒，共同主持興櫃前法說會。記者簡永祥/攝影
雲豹能源董事長賴勁麟（左二）今日帶領副總兼發言人張建偉（左起）、趙書閔及副總經理譚宇軒，共同主持興櫃前法說會。記者簡永祥/攝影

雲豹能源（6869）訂明（19）日正式登錄興櫃，興櫃參考價70元，公司規劃今年下半年能順利掛牌上市櫃。

雲豹能源總經理趙書閔表示，雲豹能源去年受惠太陽能電廠併網供電，營收暴衝逾九倍，她強調，隨著各大廠綠電需求強勁，且雲豹布局太陽能 、離岸風電、售電平台和水處理等領域都會大異彩，今年營收持續勁揚值得期待。

雲豹能源今日舉行興櫃前法說會，由董事長賴勁麟帶領趙書閔等高階主管，說 明公司去年營運成果及未來布局。

趙書閔說，台灣擁有獨特的地理環境，以及堅強的技術，在2050淨零轉型浪潮及很多國際廠商加入RE100，承購未來將全數採用再生能及綠電，可預見再生能源與綠電勢必會成為台灣經濟與產業發展的重點，成為市場新秀，綠能資本市場將更加熱鬧。

賴勁麟則強調說，隨環保趨勢成為國際間共識，台灣作為全球產業鏈的一員也必須緊跟國際腳步，積極發展再生能源應用。雲豹能源作為全方位發展的台灣能源品牌，自詡不僅是ESG促成者、也是實踐者，網羅太陽能、離岸風電等多元再生能源，致力達成能源轉型目標，與國際接軌。

趙書閔表示，雲豹能源成立於105年，發揮「強強聯手、共創雙贏」的獨特投資策略，早期專注於太陽光電，近年轉型為再生能源整合平台服務商，陸續投入離岸風電、儲能、售電平台、水處理等項目，公司將以全方位再生能源整合服務品牌進軍資本市場。

雲豹能源原本主力集中在開發並持有太陽能案場，遍布全台12縣市，總量逾300MW（百萬瓦），其中位於台南北門投資建置全台最大123MW漁電共生戶外場域，預計年發電量將達 1.8億度，這也成為雲豹能源去年及今年營收持續 暴增的主要動能。

但雲豹也攜手其他廠商共組離岸風電台灣隊，不只計畫投入 Formosa 4、 Formosa 5 兩座風場開發，更進軍開發日本優良風場，展現開拓國際市場決心。

除發電外，雲豹能源跨足儲能及售電業，打造「發電、儲電、售電一站式服務」，多角化經營讓集團綠能版圖更趨完整。

雲豹能源目前股本為為11.27億元，去年合併營收21.55億元，年增919%，創史上新高，預料獲利也將寫歷史佳債。

趙書閔表示，由於政府規劃太陽能裝置量到2025年達到20GW（10億瓦），目前安裝總量不到8GW，換算還有4年時間，要趕上12GW的安裝量，每年就有3GW的需求，加上各大廠都有推動ESG的使命，讓提供綠電交易平台的雲 豹能，有很大的發展空間。

她強調，雲豹能源未來將朝太陽能、風電、儲能及水處理多管並進，而且不排除透過跨業結盟，提供全方位提供綠能服務，擴大綠能版圖。

太陽能電廠 離岸風電 再生能源

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