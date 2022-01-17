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雲豹能源興櫃掛牌價70元 眼尖網友：董事長是賴品妤爸爸

聯合新聞網 / 綜合報導
雲豹能源發展太陽能、風力、生質能發電、儲能等多樣化再生能源服務，董事長賴勁麟。圖／雲豹提供
雲豹能源發展太陽能、風力、生質能發電、儲能等多樣化再生能源服務，董事長賴勁麟。圖／雲豹提供

太陽能開發商雲豹能源科技（6869）預計19日於興櫃掛牌，參考價每股70元。消息傳出，有一名股友好奇「大家看好嗎？」，沒想到不少眼尖網友則議論該公司董事長是民進黨立委賴品妤父親。

該名股友在PTT股市版轉載相關新聞指出，「又一家公司現在要申請興櫃了，看新聞好像感覺蠻不錯蠻有前景的公司」，並詢問「大家看好嗎？」

不過，眼尖網友發現「賴品妤家族概念股」、「原來是賴品妤的爸爸當董事長的公司」，紛紛開玩笑「這間價值有儲值滿，應該沒問題的」、「真『綠』能，還不噴『豹』」、「董事長值得『姓賴』」、「這綠能夠綠，未來漲勢可期」。

根據證交所網站資料，雲豹能源科技董事長為賴勁麟。此外，他也是前民進黨新潮流立委，並於2016年出任神腦董事長。

雲豹能源設立於2016年2月，目前實收資本額為11.27億元。雲豹能源表示，公司在手包括台南北門漁電共生案場總建置容量123MW，工程收入預計超過60億且多數的工程收入將於2022年認列；儲能業務方面，子公司「台普威能源」已得標案件合計總金額超過9億元；汙水處理業務方面，子公司「煒盛廢水」已取得標案合計總金額達20億元以上。

同時，雲豹能源跨足職籃，去年8月成立「雲豹隊」，以台灣新創團隊的集合體支持成立籃球隊，股東包括區塊鏈科技投創紅樓資本、人工智慧新創諦諾智金、行車智慧支付車麻吉、成就投創等領域的傑出台灣新創公司共同組成。

PTT 賴品妤 興櫃

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