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年前賺紅包 「珍奶股」聯發國際開盤賣現賺6萬元
農曆年前紅包股將再增加1家，聯發國際（2756）今（14）日以每股承銷價78.8元掛牌上櫃，早盤以139元開出，上漲60.2元，中籤者如果一開盤就賣出，每張可獲利60,200元。
「珍奶股」聯發國際在上櫃前先後以競價拍賣及公開申購釋股，其中，競拍張數1,050張，最低得標價格115.6元，最高得標價高達705元，得標均價為119.29元；上櫃掛牌公開申購僅釋出262張，中籤率僅0.05%，遠低於新近掛牌的力智、瑞鼎（3592）、洋基工程（6691）等的中籤率。
聯發國際以手搖茶品牌「Sharetea歇腳亭」為主要的收益來源，2021年前三季稅後純益8,500萬元，純益率13.9%，每股純益（EPS）5.52元。
聯發國際早盤以139元開出，盤中漲幅略有減少，早盤低點曾達118.5元，盤中漲幅57.36%。
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