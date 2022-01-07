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力士去年全年營收11億元 創新高 勁升逾六成

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

功率元件供應商力士（4923) 今日結算2021年12月合併營收為9,261萬元，年增13.8％；累計2021年全年合併營收達11億元，年增62.7％，並改寫歷年新高記錄。

力士表示，全年營運繳出亮麗成績，係受惠於全球疫情影響下驅動居家辦公及遠距教學等新型生活型態，對於PC、筆電、網通伺服器等終端消費性電子產品需求大增，挹注2021年PC及筆電產業銷售明顯年增約60％，進一步帶動旗下金氧半場效電晶體（MOSFET）產品成品、以及尚未封裝為MOSFET的半成品的晶圓片兩大業務動能強勁成長。

力士指出，公司多年來深耕中低壓MOSFET專業設計，以穩定的產品品質與供貨量，深獲包括HP、ASUS等多家國際PC/NB等品牌廠商客戶高度信賴與肯定，力士將持續以穩定的產品品質及供貨量等高度的競爭力，持續開拓接單市場範疇，拉升公司於單一PC/NB產品的滲透率表現，同時，公司經營團隊積極開創新商業模式、切入藍海市場，以避開產品價格競爭，在新型MOSFET專利設計架構所推出新一代ETG產品系列已通過多方客戶之量產驗證，且客戶對於產品品質與穩定度皆有高度認可，有助於創造整體營運正面之挹注。

力士於2021年11月30日已通過櫃買中心上櫃審議會，公司配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資3,334萬元、發行普通股333.4百萬股、每股面額新台幣10元，每股發行價格暫訂以55元溢價發行，本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

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