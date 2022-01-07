台數科小金雞鑫傳興櫃掛牌 看準長輩陪伴、婆媽購物商機

有線電視產業版圖再傳捷報，台灣第四大有線電視業者台數科集團旗下子公司「鑫傳國際多媒體」（6856）7日正式在興櫃掛牌交易，盤中一度漲至132元，收106元，蜜月行情佳。

集團董事長廖紫岑表示，鑫傳以經營電視購物、衛星電視台、節目製作、廣告銷售為主要營業項目，1997年成立，資本額2.4 億元，獲利相當穩定，2018年至2020年的EPS都有4、5元，是集團小金雞，如今結合電商、內容、頻道三方資源，三個「金」字招牌，搭上5G時代來臨，必能打造出獨一無二的數位匯流生態系。

鑫傳董事長廖紫岑自許鑫傳擁有三個「金」字招牌。第一個金就是擁稀有的電視購物執照，2018年成立的「美麗人生MAY LIFE」電視購物目前在全台有線電視系統已有84%上架頻道，在電視收視族群的年長者與家庭主婦中，電視購物仍有一定的支撐力與互動性。美麗人生未來也將跨足電商，也不排除合併其他電子商務標的。去年美麗人生更創下電視與網路雙直播的導購方式，與「LINE購物平台」合作，反應十分熱絡。

第二個金是內容產業的平台串連與原創，跟LINE TV也進行多項內容深度合作計畫，包括地方新聞在LINE TODAY 24小時新聞播放，合製微文史節目「ＬO叩敲敲門」，也都創下佳績。

第三個金則是陪伴產業科技化，鑫傳有兩個衛星電視頻道「冠軍電視與冠軍夢想台」，每年有2億多元營收，在長輩收視戶中，有相當大優勢，而支持更多新創團隊投入長照的陪伴產業也是衛星電視轉型重點，目前已跟瑪帛科技合作，將各種健康、運動、娛樂的互動課程，讓長輩透過家中電視居家學習。