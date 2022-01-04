桃機疫情連環爆！防疫股買盤升溫 毛寶亮燈、檢測股也夯

桃機清潔承包商一名女清潔人員確診後，上午再傳有兩名同車清潔人員也確診，另防疫計程車司機也傳確診案例，桃機疫情連環爆，市場憂心本土疫情再起，盤中資金轉往防疫概念股，包括檢測股的亞諾法（4133）、豪展（4735）、ABC-KY（6598）盤中漲幅皆逾5%，另外興櫃股的圓點奈米（6797）、普生（4117）漲幅有8%以上。防疫相關的毛寶（1732）股價漲停亮燈，康那香（9919）也勁揚逾7%。

法人表示，桃機爆來源不明本土病例，加上近期有10間防疫旅館陸續爆出群聚感染，春節前後又是人流高峰，預估檢測相關需求將攀升，另，國內防疫物資目前充足，包括口罩、消毒用品等防疫概念股買盤升溫，主要應是反映疫情出現變化下的短線反彈。

檢測股近期受到新型強勢新冠肺炎變異株席捲全球影響，業績也跟著攀升。其中，普生東南亞相關地區對於集團旗下RT-PCR核酸試劑、VTM病毒採集組、核酸萃取劑等新冠肺炎相關檢測產品仍保持良好需求，加上普生仍積極安排先前巴基斯坦地區客戶拉貨延後之訂單出貨排程，挹注旗下竹科廠整體產能稼動率保持在一定水準之上，此外，旗下美國Danner Laboratory檢驗實驗室新冠肺炎檢測量能亦同步增溫。

ABC-KY日前也公告該公司開發可同時檢測新冠及流感病毒的分子檢測試劑，正式獲得美國FDA緊急使用授權(EUA)，這也是瑞磁生技的第3項美國EUA。公司表示，相較於去年，醫院與實驗室只著重在新冠病毒檢測，今年以來，新冠加流感檢測需求激增。儘管疫苗覆蓋率持續提升，但近期出現的南非新變異株Omicron來勢洶洶，全球疫情再拉警報，顯示提供快速且精準的檢測診斷，仍是重要的第一道防疫網。

圓點奈米也表示，新冠肺炎的檢測市場剛性需求仍強，公司擁有高度競爭力，且具備經濟規模，除核酸純化試劑與核酸萃取儀器之外，亦增加核酸檢測診斷試劑與核酸檢測服務，進行上下游垂直整合，持續擴大市場佔有率，保持業績成長。