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洋基工程1/3上市 中籤率0.41%、每張賺7.3萬

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

洋基工程 （6691）初次上市公開申購今（27）日公開抽籤，合格申購件數達35萬2,438件，超額認購倍數242倍，中籤率僅0.41%，預計1月3日掛牌上市，以今日興櫃價格253.5元計算，中籤的投資人1張可賺進7.35萬元。

洋基工程申購期間為12月21~23日，申購期間股價最高曾到達263元，溢價差46.11%，吸引投資人關注，參與抽籤的合格申購件數達35萬2,438件，超額認購倍數達242倍，中籤率僅0.41%。

洋基工程初次上市承銷案，公開承銷總數6,891張，其中5,433張採競價拍賣，1,458張採公開申購，預計明年1月3日掛牌上市；洋基工程每股承銷價180元，今日在興櫃市場以253.5元開盤，盤中高價一度達254元。

洋基工程主要從事高科技廠房無塵室及機電空調統包工程與節能技術服務，在5G、AI、HPC、電動車及電子行動裝置等市場需求帶動下，近年來科技大廠紛紛擴產投資，洋基工程掌握半導體、光電、印刷電路板等各產業的廠務設計關鍵技術，在廠務工程領域佔有一席之地。

洋基工程去年度及今年前三季營收分別為53.54億元、77.09億元，營業收入成長率分別為3.51%、123.3%，EPS分別為11.37元、11.07元。截至今年9月30日為止，在手未認列營業收入的訂單金額約95.8億元，較過去有明顯提升，未來將隨專案進度陸續認列營業收入，公司營運展望可期。

洋基

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