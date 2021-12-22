六角受惠旺季遞延效應+展店動能再現 股價破底反彈

六角（2732）在海外原料銷貨業績可望產生旺季遞延效應，以及國內降級後餐飲市場呈現跳躍成長下，第4季營運表現有機會明顯回溫，此外，主力品牌「Chatime日出茶太」展店動能再起，今年門店數淨增加預計超過15％，2022年全球門店數上看1500家。六角今（22）日股價觸底反彈，盤中來到91.7元，漲幅近5%。

六角受到全球貨運塞港問題嚴峻，導致海外原料銷貨業績受阻，以及旗下王座國際餐飲受台灣本土疫情衝擊餐飲業禁止內用，導致第3季旺季不旺。公司表示，雖然貨運塞港問題雖仍存在，然已可見情況逐漸緩解，且在海外各經銷商庫存水位已偏低下，海外原料銷售表現有極大機會迎來旺季遞延效應。另一方面，國內於降級後餐飲需求已見明顯成長，預期王座單月有機會達損益兩平。

六角旗下品牌「Chatime日出茶太」門市，現橫跨六大洲、52個國家，全球總店數已超過1200家，今年雖有貨櫃塞港問題干擾，在強大品牌力發酵下，仍新增有五個國家代理商，包括瑞典、芬蘭、東帝汶、愛爾蘭與保加利亞。

全球市場陸續境內解封也推升「Chatime日出茶太」展店進度，2022年全球門店數上看1500家。六角預期，未來隨著全球逐步放寬旅遊禁令，公司營運可望重返成長軌道。目前已可見疫苗覆蓋率越高的國家，消費復甦力道明顯強勁，未來隨著全球施打疫苗人數持續增加，逐步恢復國際旅遊，門市成長將重返年增兩成以上的強勁開店量。