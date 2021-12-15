抽中現賺11萬！上品申購逾44萬筆、凍結逾745億元

半導體關鍵材料氟素樹脂設備及材料廠上品（4770）上市公開申購期限已結束，每股申購價166元，據統計，共有44.9萬筆參與申購，凍結逾745億元的資金；以此次承銷總數量1,970張推估，中籤率僅0.43%，若幸運抽中，以上品今（15）日興櫃午盤約285元來看，1張可賺逾11萬。

上品預計於明（16）日抽籤，22日股票正式掛牌。上品成立於1981年10月19日，專研各項氟素樹脂材料之加工製造與應用，主要產品為各種氟素樹脂內襯設備及應用材料，提供用於高溫或腐蝕性化學液之生產、儲存、純化、輸送等功能之設備及材料，主要提供半導體電子特用化學品廠及晶圓代工廠之氟素樹脂（俗稱鐵氟龍）廠務相關設備之生產及銷售。

受惠半導體產業在5G、人工智慧、PC、筆電及車用等需求成長下啟動擴產。就今年營運表現來看，上品今年前三季營收26.97億元，較去年同期成長52.42%，已超越去年整年營收，稅後淨利6.79億元，較去年同期成長123.86%，每股純益9.85元。