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旺季加元宇宙題材加持 歐買尬領多檔遊戲股衝漲停

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

遊戲股飆漲，除受惠年底及寒假旺季加持外，遊戲營運商歐買尬（3687）更挾著搶攻元宇宙的題材，推升股價強漲，今（15）日開高後直衝上漲停156.5元鎖死，盤中排隊買單達3,981張，股價創下2012年9月以來的高點，華義（3086）、昱泉（6169）、辣椒（4946）等遊戲股也跟進大漲，亮出漲停紅燈。

歐買尬11月營收1.47億元，年增29.77％，月增19.46％，累計今年前11月營收14.34億元，年增30.96％，11月營收表現亮眼，日前更是宣布結合旗下超人氣經典MMORPG遊戲《LUNA Online》推出「LUNA Forever典藏時裝派對」遊戲NFT產品，搶攻未來元宇宙商機。

本業進入年底旺季之外，旗下綠界科技（6763）將轉上櫃掛牌，另外轉投資公司歐付寶也將公開發行，預計明年登錄興櫃，都將挹注歐買尬的營運。

歐買尬早盤以147元開高後直衝上漲停156.5元鎖死，多檔遊戲股也跟進大漲，昱泉衝上漲停26.65元，辣椒也亮燈漲停，股價衝上43.25元，華義也是開高走高直攻上漲停113元鎖死，另外，傳奇（4994）一度衝上64.4元漲停，盤中打開，漲幅8.53%。

漲停 營收

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