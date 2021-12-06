精密模具與金屬零組件大廠伯特光 12月8日登興櫃

福邦證券主辦輔導推薦的精密光學鏡片用模具及金屬零組件大廠伯特光電（6859）將於12月8日登錄興櫃掛牌交易。

伯特光實收資本額2.93億元，主要從事精密光學鏡片用模具及精密光學金屬零組件之設計、製造及銷售。相關產品包括智慧型手機鏡片模具、VR/AR/MR擴增虛擬及混和實境產品鏡頭用模具及零組件、先進輔助駕駛車載用鏡片模具及零組件、生技醫療或智慧家電/高科技3C感應裝置/監控設備光學鏡片用模具及金屬零組件等。

根據統計，2020 年台灣光學器材製造業生產值為969.79 億元；銷售值則為888.49 億元。隨著消費者對於智慧型手機中相機鏡頭日益重視，手機鏡頭也越來越多；2020年智慧型手機後置鏡頭三鏡頭的設計比重已提升至31%，成為市場主流，四鏡頭以上的設計比重亦有23%，顯示多鏡頭設計將成為未來智慧型手機的趨勢，亦帶動光學鏡頭需求量逐年攀升。

此外，元宇宙帶動VR/AR/MR等設備需求提升；各國對於先進駕駛輔助系統（ADAS）的重視與自駕車的快速發展也帶動車用鏡頭前景看好。

伯特光總經理陳柏輯表示，公司傳承了日系光學大廠對於經營管理及品質至上之理念，透過嚴謹的生產管理及專業品管檢測為產品嚴格把關，以達到對產品高品質的要求。同時，伯特光擁有完整的模具設計能力、關鍵製程技術、生產加工設備、超精密加工及檢測能力，公司產品以客戶導向為主，只要和精密有關的模具及金屬零組件，伯特光皆可快速提供客戶高品質的解決方案。

伯特光2020年度營收為8.60億元，稅後淨利1.10億元，每股純益4.86元。今年受惠訂單量攀升且產品比重有所調整，2021年前十月營收8.38億元，毛利率29.44%，稅後淨利為1.36億元，每股純益4.93元。

展望未來，伯特光說，將透過製程技術上不斷創新研發及維持產品品質，以強化客戶關係，促進全方位發展、厚植企業競爭力以鞏固經營根基，有計畫性地發展未來，掌握光電科技的技術優勢，為客戶及伯特光創造雙贏局面。