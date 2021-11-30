力士獲櫃買中心通過申請上櫃審議

台灣金氧半場效電晶體（MOSFET）設計廠商力士科技（4923)今（30）日通過櫃買中心上櫃審議會，由宏遠證券擔任主辦券商，依照預計時程，力士最快可望於明年第1季掛牌上櫃。

受惠於電腦PC與筆電NB、智慧型手機等應用領域的客戶展現強勁拉貨動能，帶動公司MOSFET產品成品、以及尚未封裝為MOSFET之半成品的晶圓片Wafer兩大業務展現良好的成長態勢，挹注力士今年前三季稅後純益達1億元及每股純益達4.11元，繳出三率三升，且前三季營運賺贏去年全年度的優異表現！

力士成立14年來，專精於研發設計中、低壓RTG專利技術系列MOSFET(金屬氧化物半導體場效電晶體)，多年來以穩定的產品品質與供貨量，深獲包括HP、ASUS、仁寶等多家國際PC/NB、網通伺服器、電源供應器等品牌廠商客戶高度信賴與肯定，亦讓力士在這波疫情、5G NR與WiFi6E技術升級所催生的宅經濟及科技產品的轉型，帶動客戶的需求與拉貨力道大幅增加，創造公司持續保持良好的訂單能見度。

不僅如此，力士除RTG專利技術系列MOSFET的消費性電子產品應用的廣度外，也積極開發新一代MOSFET技術，目前已成功切入國際筆電大廠充電變壓器之台灣唯二MOSFET合格供應商，其產品係採用公司歷經3年所開發之ETG專利系列的MOSFET產品，已於今年初開始試產出貨，明年第3季起將大規模量產，隨新產品出貨比重提高，為公司營運增添新成長動能。

力士強調，目前在手訂單排程已至明年，公司也積極與主要合作晶圓廠製程平台協調擴增投片產能、以及尋找更多全球各地合作的封測廠，助力士明年整體營運更上一層樓。