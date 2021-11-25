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宇峻二路進擊 Q4業績樂觀

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導

遊戲研發商宇峻（3546）喜迎旗下新遊戲在海外上市以及台北資訊月挹注，第4季營運動能強勁。法人預估，宇峻今年全年業績有望維持高檔水準，每股純益上看8.44元，而明年在自營比重提升與海外授權業務擴大挹注下，每股純益將挑戰10.43元。

宇峻人氣手機遊戲《三國群英傳M》本月24日已在越南正式上市，藉此揮軍東南亞市場，而另一款經典IP改編的手機遊戲《永恆星語：燐光起源》也將在近期上市，目前事前預約人數突破15萬人。

據悉，《永恆星語：燐光起源》以日系輕小說為題材的手機RPG遊戲，為弘煜科技（6482）與宇峻奧汀合作發行，該遊戲系列累積玩家達500萬，為自創的IP新作，先前已在馬來西亞、新加坡等市場推出，後續才推出台港澳與日版。

至於資訊月方面，宇峻將推出旗下各款遊戲的虛擬寶物禮包，藉此吸引玩家消費，估計單月將會數千萬元入帳，而且毛利率也相當高，對第4季獲利表現有正面挹注，整體營運展望樂觀。

宇峻日前公告第3季財報，受惠旗下遊戲熱銷，單季稅後純益1.02億元，季增24%，年增12.1%，每股純益2.14元，為近11年來單季最佳。前三季稅後純益2.42億元，年增15.7%，每股盈餘5.04元。

宇峻指出，今年獲利爆發主因來自旗下遊戲《七大罪》日本市場貢獻以及《三國群英傳》回歸自營，未來將在一年內投入4.7億元的硬體等研發費用，並提升《三國群英傳》的經典IP價值，以開發單機遊戲及IP授權方式搶攻市場。

宇峻奧汀

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